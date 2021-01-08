Використані пробірки з кров'ю викинули біля дороги

У селі Сокільники біля Львова виявили звалище медичних відходів. Біля дороги хтось викинув використані предмети медичного призначення. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські дізналися про несанкціоноване сміттєзвалище у лісопосадці вздовж дороги Львів-Пустомити з соцмереж. Як розповіли ZAXID.NET у поліції, серед купи сміття виявили, зокрема, і медичні пробірки зі слідами крові.

Наразі невідомо, хто причетний до забруднення довкілля та порушення санітарних норм. Поліцейські Пустомитівського відділу поліції почали досудове розслідування за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Нагадаємо, використані медичні відходи слід утилізовувати за визначеними санітарними вимогами. Їх не можна викидати чи захоронювати на полігонах через загрозу поширення інфекційних захворювань та забруднення довкілля. Після знезараження їх передають для утилізації на підприємства, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.