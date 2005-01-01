Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну двох книг Миколи Азарова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України розширив до 165 книг список видань, заборонених для ввозу в Україну. Оновлений список опублікований на сайті Держкомтелерадіо.
Зокрема, додано дві книги екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, виданих в Росії, це «Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра» і «Уроки майдану. Україна після перевороту».
У Держкомтелерадіо відзначили, що зміст цих книг спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Азаров сховався від українських правоохоронців в РФ і написав там дві книги
Як повідомлялося, раніше Держкомтелерадіо заборонило ввезення в країну ще дев'яти російських видань. Відзначимо, що зараз у списку знаходяться книги Захара Прілепіна, Олександра Дугіна, Сергія Доренка та Едуарда Лимонова.
Нагадаємо, генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову та оголосила їх у розшук.
У травні 2017 року СБУ звинуватила Миколу Азарова у фінансуванні сепаратизму на Рівненщині.
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