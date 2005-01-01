Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну двох книг Миколи Азарова

Азаров після втечі до Росії став письменником

Державний комітет телебачення і радіомовлення України розширив до 165 книг список видань, заборонених для ввозу в Україну. Оновлений список опублікований на сайті Держкомтелерадіо.

Зокрема, додано дві книги екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, виданих в Росії, це «Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра» і «Уроки майдану. Україна після перевороту».

У Держкомтелерадіо відзначили, що зміст цих книг спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Азаров сховався від українських правоохоронців в РФ і написав там дві книги

Як повідомлялося, раніше Держкомтелерадіо заборонило ввезення в країну ще дев'яти російських видань. Відзначимо, що зараз у списку знаходяться книги Захара Прілепіна, Олександра Дугіна, Сергія Доренка та Едуарда Лимонова.

Нагадаємо, генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову та оголосила їх у розшук.

У травні 2017 року СБУ звинуватила Миколу Азарова у фінансуванні сепаратизму на Рівненщині.