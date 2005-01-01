Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну двох книг Миколи Азарова

КультураКатерина Чурилова, 23 березня840

До теми

Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну двох книг Миколи Азарова
фото ілюстративне
Азаров після втечі до Росії став письменником

Державний комітет телебачення і радіомовлення України розширив до 165 книг список видань, заборонених для ввозу в Україну. Оновлений список опублікований на сайті Держкомтелерадіо.

Зокрема, додано дві книги екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, виданих в Росії, це «Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра» і «Уроки майдану. Україна після перевороту».

У Держкомтелерадіо відзначили, що зміст цих книг спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Азаров сховався від українських правоохоронців в РФ і написав там дві книги

Як повідомлялося, раніше Держкомтелерадіо заборонило ввезення в країну ще дев'яти російських видань. Відзначимо, що зараз у списку знаходяться книги Захара Прілепіна, Олександра Дугіна, Сергія Доренка та Едуарда Лимонова.

Нагадаємо, генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову та оголосила їх у розшук.

У травні 2017 року СБУ звинуватила Миколу Азарова у фінансуванні сепаратизму на Рівненщині.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ларису Доліну та Алісу Фрейндліх додали до «чорного списку» Мінкульту ZAXID.NET
Суд дозволив ГПУ заарештувати банківські рахунки сина Азарова у Швейцарії ZAXID.NET
В Україні заборонили книгу Симоненка й Табачника та ще 18 російських видань ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук