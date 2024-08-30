Стипендію Верховної Ради цього року отримуватимуть 50 молодих науковців

50 молодих вчених – докторів наук з різних вишів України отримуватимуть іменні стипендії Верховної Ради України, із них 10 – у Львівській області. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла 22 серпня 2024 року. Дана постанова є підтримкою наукової діяльності молодих дослідників. Стипендіати отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2024 року (15 тис. грн), сказано у постанові Верховної Ради України.

Серед стипендіатів, яким призначено іменну стипендів, є 10 молодих вчених – докторів наук, які працюють у ВНЗ Львівщини.

Стипендію Верховної Ради України отримуватимуть:

1. Бліхарський Ярослав Зіновійович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Технічний стан та підсилення пошкоджених залізобетонних конструкцій з використанням методу цифрової кореляції зображень»;

2. Гурей Володимир Ігорович – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Підвищення довговічності деталей машин формуванням нанокристалічної структури поверхневих шарів термодеформаційним обробленням»;

3. Гутник Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Збройна агресія російської федерації проти України: міжнародно-правові засоби постконфліктного врегулювання»;

4. Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Формування засад політики пам’яті в Україні щодо сучасної російськоукраїнської війни»;

5. Копитко Марта Іванівна – доктор економічних наук, завідувачка кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Формування безпекоорієнтованих систем управління підприємствами для розвитку інноваційного потенціалу в умовах повоєнних викликів та впливу Індустрії 4.0»;

6. Крищишин-Дилевич Анна Петрівна – доктор фармацевтичних наук, професорка кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Молекулярний дизайн, синтез і біологічна активність малих гетероциклічних молекул на основі азолідинів із поліфармакологічним профілем»;

7. Максимюк Тарас Андрійович – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Розроблення оптимізованих алгоритмів штучного інтелекту для прикладних застосувань Інтернету речей в соціально-економічній сфері»; Мелешко Єлизаветі Владиславі

8. Сергієнко Вікторія Олександрівна – доктор медичних наук, професор, проректорка з наукової роботи на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Клініко-експертна оцінка стану вегетативної нервової системи у хворих на цукровий діабет 2-го типу при дистресах, пов’язаних із війною та пандемією СОVID-19 в Україні».

9. Ступень Роман Михайлович – доктор економічних наук, в.о. завідувача кафедри Львівського національного університету природокористування МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Удосконалення використання земель сільськогосподарського призначення в умовах післявоєнного відновлення України»;

10. Харчук Вікторія Юріївна – доктор економічних наук, доцентка Національного університету «Львівська політехніка» МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: «Гармонійний розвиток підприємств в умовах відновлення економіки України».