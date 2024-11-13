Девід Фінчер уже не раз працював над серіалами

Девід Фінчер, режисер культових трилерів «Сім», «Зодіак», «Вбивця», розробляє англомовний римейк південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», повідомляє видання Deadline.

«Гра в кальмара» – соціально-психологічний трилер, де герої боряться за виживання. Вони погодились на підпільну гру, організовану дуже багатими та впливовими анонімами задля елітної розваги. Грати мають люди, що опинились у скрутному фінансовому становищі. Гравці лише під час гри розуміють, що ті, хто програв, гинуть, але переможець отримає величезний грошовий виграш.

Наразі невідомо, хто зіграє в англомовному римейку та коли саме він вийде. Також невідомо, чи зніматиме Фінчер увесь серіал, чи лише пілотний епізод.