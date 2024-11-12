Мнйзі Вільямс почала зніматись у сріалі підліткою, зараз їй 27 років

Джордж Мартін обговорив з акторкою Мейзі Вільямс таємничий «новий проєкт» з всесвіту «Гри престолів».

Мейзі Вільямс грала Ар’ю Старк у «Грі престолів» майже 10 років та заявляла, що з задоволенням повернеться до ролі, яка зробила її знаменитою. Джордж Мартін натякнув, що самостійна історія про персонажку, схоже, таки можлива.

Письменник зазначив у своєму офіційному блозі, що зустрівся у Лондоні з акторкою для обговорення майбутнього проєкту, однак його назви не розкрив, аби «не зурочити».

«Ми зустрілися з Мейзі Вільямс за піцою та пастою і поговорили про… ну, ні, краще не вдаватися в подробиці, не хочу наврочити. Але це може бути дуже весело», – сказав він.

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Спіноф «Гри престолів», присвячений історії персонажки, здається, цілком мав шанси на продовження, зважаючи на її незавершену історію, адже у фінальному епізоді серіалу Ар’я вирушила на захід Вестеросу на пошики пригод. Тож було б і цікаво, і логічно побачити, що з нею трапилось.

Відомо, що у HBO уже відмовились від планів щодо спінофу, присвяченого Джону Сноу. Натомість компанія зосередилась на серії приквелів, такий як «Лицар сімох королівств», а також серіал про Ейгона Завойовника Таргарієна.