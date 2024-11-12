Третій сезон серіалу «Білий лотос» зняли у Таїланді

Американський кабельний канал HBO оприлюднив кадри головних телесеріалів 2025 року. Серед них можна побачити новинки, а також довгоочікувані продовження проєктів минулих років.

Також канал поділися анонсами серіалів, які встигнуть стартувати ще у 2024 році. Це насамперед «Дюна: Пророцтво», який виходить 17 листопада, нові сезони комедії «Сексуальне життя студенток» (21 листопада), комедії «Букмекер» (грудень 2024 року), анімаційного серіалу «Монстри-командос» (5 грудня) тощо.

Проте жоден проєкт, запланований на новий рік, ще не має точної дати релізу. Серед них – третій сезон сатиричної комедії «Білий лотос», події якого цього разу розгортатимуться в Таїланді. Головні ролі в новому сезоні зіграють Леслі Бібб («Залізна людина»), Керрі Кун («Мисливці на привидів»), Волтон Гоггінс («Джанго вільний») та інші. Наташа Ротуелл повернеться до ролі Белінди з першого сезону.

Також глядачам представили новий тизер другого сезону серіалу «Останні з нас» з Педро Паскалем та Беллою Рамзі. Були також показані нові кадри другого сезону серіалу «Миротворець» від Джеймса Ганна з Джоном Сіною, Дженніфер Голланд, Фредді Строма та іншими.

Можна вже побачити тизер третього сезону комедійної драми «І просто так» (сиквел серіалу «Секс і місто» із Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон і Крістін Девіс).

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Серед нових серіалів, прем'єри яких заплановані наступного року: кримінальний трилер «Дастер», кримінальний мінісеріал Task про агентів ФБР, головні ролі в якому виконав Марк Руффало («Бідолашні створіння»).

Плани відомі, залишилось дочекатись точних дат.