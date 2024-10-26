Майкл Фасбендер зіграв агента ЦРУ

Вийшов перший трейлер шпигунського трилера «Агентство» (The Agency), головну роль в якому виконав двічі номінант на премію «Оскар» Майкл Фасбендер («Безславні виродки», «12 років рабства», «Сором», «Вбивця»).

Сюжет серіалу розгортається довкола діяльності таємного відділу ЦРУ, який відповідає за підготовку та роботу з таємними агентами, які роками живуть під фальшивими іменами, з метою виявлення та вербування джерел розвідки. Він знятий на основі французького шоу «Бюро легенд» (2015). Фассбендер грає роль одного з найдосвідченіших агентів відділу з кодовим ім'ям «Марсіанин».

Окрім Фасбендера у серіалі зіграли такі голлівудські зірки, як Річард Гір («Осінь у Нью-Йорку», «Чикаго»), Джоді Тернер-Сміт (серіали «Анна Болейн», «Зоряні війни: Аколіт»), Джеффрі Райт (серіал «Світ Дикого заходу») та інші.

Одним з продюсерів серіалу виступив актор, режисер та продюсер Джордж Клуні («Одинадцять друзів Оушена», «Самотні вовки»).

Прем'єра серіалу запланована на 29 листопада 2024 року. Мають вийти два перших епізоди. Загалом перший сезон «Агентства» налічуватиме 10 епізодів.