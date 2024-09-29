Ніколь Кідман є володаркою «Оскар» та інших нагород

Акторка Ніколь Кідман візьме участь у майбутньому телепроєкті під назвою «Скарпетта». Це серіал платформи Amazon Prime Video, заснований на циклі романів Патриції Корнуелл про судмедекспертку Вірджинію Кей Скарпетту, котра бере участь у розслідуванні зухвалих злочинів.

Разом із Кідман у новому шоу знімуться Джеймі Лі Кертіс, Боббі Каннавале, Аріана ДеБоз та інші. Сценарій підготує Ліз Сарнофф («Загублені», «Баррі»), а режисером перших двох серій виступить Девід Ґордон Ґрін (нова трилогія «Гелловін»).

Дата релізу поки невідома.

Патрісія Корнвелл – американська письменниця детективного жанру, журналістка-розслідувач, колекціонерка мистецтва. Серієя бестселерів за участю судово-медичного експерта Кей Скарпетти була натхненна серією сенсаційних вбивств у Ричмонді, штат Вірджинія, де відбувається більшість її творів.

57-річна Ніколь Кідман – одна з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду, лауреатка премії «Оскар» (2003), п'ятиразова лауреатка премії «Золотий глобус» (1996, 2002, 2003, 2018, 2022), дворазова – прайм-тайм премії «Еммі» (2017), лауреатка премії Гільдії кіноакторів (2018) та багатьох інших. Володарка кубку Вольпі за найкращу жіночу роль Венеційського міжнародного кінофестивалю (фільм «Хороша погана дівчинка», 2024).