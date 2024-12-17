Девід Суше у п'ятисерійному документальному серіалі

Шанувальники творчості Агати Крісті вже 8 березня 2025 року зможуть здійснити віртуальну мандрівку маршрутом однієї з найтриваліших подорожей письменниці. Channel 4 та BritBox готують п'ятисерійний документальний серіал Travels with Agatha with Sir David Suchet. Зйомки стартували влітку 2024, прем'єра була спочатку запланована на кінець цього року, проте згодом її перенесли на 2025 рік, повідомляє Collider.

Географія проєкту охопить Канаду, Гаваї, Південну Африку, Нову Зеландію та Австралію. Ведучим серіалу став Девід Суше, актор, який більше 25 років виконував роль славетного детектива Еркюля Пуаро.

Девід Суше у ролі Еркюля Пуаро (кадр з серіалу)Девід Суше у ролі Еркюля Пуаро (кадр.з серіалу)

«Присвятивши чверть століття втіленню культового персонажа Агати Еркюля Пуаро, тепер я відчуваю велику честь вирушити в навколосвітню подорож, слідами, можливо, найбільшої детективної письменниці усіх часів. Я відчуваю, що вона буде десь поруч щохвилини, спонукаючи мене розділити її пристрасть до знань, подорожей, археології і, звичайно, таємниць», – прокоментував актор свою участь у серіалі.

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Документальний серіал – не єдиний проєкт, пов’язаний із творчістю легендарної письменниці. BritBox також підтвердив, що випускає абсолютно нову адаптацію роману Агати Крісті «Година нуль» (Towards Zero) з Меттью Рісом, Анджелікою Г’юстон та Олівером Джексоном-Коеном у головних ролях. Ця історія сталося у Галлс-Пойнт, приморському маєтку, що належить леді Тресселіан (Г’юстон), де група гостей зібралася заради літнього відпочинку. Серед запрошених — знаменитий тенісист Невіл Стрендж зі своєю другою дружиною. У цей же час у маєтку гостює й перша дружина Невіла. Через таке сусідство виникає багато незручних ситуацій, але дійсні неприємності починаються, коли леді Трессиліан вбивають під час сну. Суперінтендант Баттл, що відвідує свого племінника, інспектора Ліча, береться за розслідування.