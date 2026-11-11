Петро Коржевський в одній зі шкіл області

На Рівненщині дев’ять ліцеїв потребують пансіонів для учнів з віддалених населених пунктів. У семи закладах для цього є приміщення, які необхідно відремонтувати й адаптувати, ще у двох доведеться зводити нові будівлі.

Такі зміни пов’язані із запровадженням старшої профільної школи, яка має запрацювати з 1 вересня 2027 року. Про це порталу «Освіта.юа» повідомив директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський.

Реформа старшої профільної школи передбачає, що після 9-го класу учні зможуть обирати між академічним ліцеєм та закладом професійної освіти. В академічних ліцеях навчатимуться у 10–12 класах, обираючи профіль відповідно до своїх інтересів і планів щодо подальшого навчання. Для цього заклади мають створити належні умови, зокрема оновити навчальні кабінети, забезпечити підвезення учнів і підготувати педагогів.

Для дев’яти ліцеїв планують облаштувати пансіони

За словами Петра Коржевського, під час формування мережі ліцеїв враховували кількість майбутніх старшокласників, відстань між населеними пунктами та можливості щоденного підвезення дітей. Зокрема, розраховували транспортну доступність у межах 10 км. Для учнів, яким доведеться долати більші відстані, розглядають облаштування пансіонів.

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Водночас область оновлює парк шкільних автобусів. Із шести ліцеїв, які потребували нового транспорту у 2026 році, чотири вже отримали автобуси. Для решти двох очікують поставку до кінця року.

Учні зможуть самостійно обирати навчальні курси

Ще одна зміна стосується організації навчання. У пілотних ліцеях учні зможуть самостійно обирати профілі та окремі курси, а розклад формуватимуть відповідно до їхніх уподобань. Зокрема, у Вараському ліцеї №1 школярам запропонували курси «STEM-проєкт: від ідеї до втілення», «Механіка: зрозумій фізику відчуттями» та «Штучний інтелект і суспільство».

Для цього учнів із різних класів об’єднують у групи за обраними предметами. Частину занять вони відвідуватимуть разом зі своїм класом, а на інші розходитимуться до груп відповідно до вибору.

З 1 вересня 2026 року нову модель 10-х класів, окрім Вараського ліцею №1, пілотують Здолбунівський ліцей №2, Зорянський ліцей, Дубровицький ліцей №2, Рівненський ліцей №13, Степанський ліцей та Сарненський ліцей №5.

У 48 школах області працюватимуть кар’єрні радники

Також на Рівненщині розвивають профорієнтацію для школярів. До відповідного пілотного проєкту залучили 48 шкіл із 24 громад області. Для них підготували 118 кар’єрних радників та 17 координаторів. Вони організовуватимуть для учнів професійні проби й практичні заняття з робототехніки, програмування, кулінарії, електротехніки та агротехнологій.

Крім того, понад 2,2 тис. учнів 8–9 класів із цього навчального року вивчають курс за вибором «Професії». До профорієнтаційної роботи залучають місцевий бізнес і підприємства. Зокрема, у вересні 2026 року департамент підписав меморандум із «Клубом Рівненського агробізнесу».

Загалом затверджена мережа старшої профільної освіти Рівненщини налічує 86 закладів: 50 академічних ліцеїв та 36 закладів професійного спрямування. Їхня робота в новому форматі має розпочатися 1 вересня 2027 року