Користувачів соцмереж обурило, що працівники школи допустили таку ситуацію

Учні Вараського ліцею №1 на Рівненщині під час повітряної тривоги втекли зі школи через вікна першого поверху. Для з’ясування всіх обставин події у закладі ініціювали службову перевірку. Про це ZAXID.NET повідомили у Вараській міській раді.

Відео інциденту в четвер, 15 жовтня, оприлюднив у тредсі новинний канал volod_blog. На записі видно, як після оголошення повітряної тривоги учні один за одним вибираються з вікон навчального кабінету та тікають з території ліцею. Користувачів соцмережі обурило, що працівники школи допустили таку ситуацію.

Начальниця управління освіти Вараської міської ради Олена Корень відреагувала на подію на своїй сторінці у фейсбуці. Вона заявила, що підтримує педагогів і вважає несправедливими поспішні звинувачення на їхню адресу.

«Випадок, коли під час повітряної тривоги учні почали тікати через вікна, обурює. І ще більше обурює те, як швидко окремі люди поспішають поширювати цю історію, звинувачувати педагогів і запитувати: “Де вчителі? Що вони роблять?”. А я хочу запитати: “Де батьки? Чи говорять вони зі своїми дітьми про ціну безвідповідальності? Чи пояснюють, що повітряна тривога – це не формальність, а реальна загроза життю?”», – написала посадовиця.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За словами Олени Корень, безпека школярів – спільна відповідальність закладу освіти, батьків та учнів. Вона закликала батьків регулярно говорити з дітьми про ймовірну загрозу під час повітряних тривог і пояснювати, чому важливо дотримуватися правил безпеки.

«Перш ніж звинувачувати вчителів, поговоріть зі своїми дітьми. Не один раз. Поясніть, що дисципліна під час тривоги – це не примха дорослих, не обмеження свободи й не бажання когось контролювати. Це питання життя», – додала Олена Корень.

У Вараській міській раді повідомили ZAXID.NET, що службова перевірка триває. Про її результати повідомлять згодом. Редакція також очікує на коментар директорки ліцею.