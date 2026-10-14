З 14 до 16 жовтня включно заклади освіти Рівненської громади переходять на дистанційне навчання. В очному форматі продовжать працювати два ліцеї, дві гімназії та дитсадки. Про це повідомила пресслужба Рівненської міської ради у середу, 14 жовтня.

Як зазначила керівниця справами виконавчого комітету Рівненської міськради Марія Корнійчук, рішення про формат навчання ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС після опитування батьків і з урахуванням рішень педагогічних рад.

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«Ліцеї та гімназії Рівненської громади переходять на дистанційне навчання. Проте учні Квасилівського ліцею, ліцею № 27, а також гімназій №16 і №17 продовжують працювати у штатному режимі», – зазначила вона.

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На дистанційне навчання також переходять заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади. Такий формат діятиме до 16 жовтня включно.

Про подальші рішення щодо роботи закладів освіти повідомлять додатково, зазначила Марія Корнійчук.

Нагадаємо, від початку тижня росіяни атакують Рівне безпілотниками. Так, 13 жовтня ворожий реактивний дрон влучив у корпус місцевого університету. Тоді постраждали 25 людей. Вранці 14 жовтня БпЛА пошкодив житловий сектор. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих.