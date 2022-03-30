Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Міністерством соціальної політики розпочали програму грошової допомоги українським родинам із дітьми, які постраждали через війну, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його інформацією, допомогу можуть отримати родини, які:

мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Для отримання грошової допомоги необхідно зареєструватися на спеціальному сайті. Заявки на отримання фінансової підтримки можуть також подавати названі батьки або батьки-вихователі.

«Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви зазначите при поданні заявки», – наголосив Кирило Тимошенко.

Сума грошової допомоги на місяць становитиме 2200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб. Наприклад, якщо у вашій родині четверо людей, то, виходячи з розрахунку 2220 грн x 4 особи x 3 місяці, ви отримаєте 26640 грн. Або якщо вас п’ятеро чи більше, то, виходячи з розрахунку 2220 грн x 5 осіб x 3 місяці, отримаєте 33300 грн.

Виплата допомоги за три місяці відбудеться одноразово, єдиним платежем. Сім’ї, які не мають банківського рахунку чи доступу до нього, отримають оплату в альтернативний спосіб. Детальніше про грошову допомогу українським родинам з дітьми можна прочитати на сайті ЮНІСЕФ.