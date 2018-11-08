У матчі четвертого туру Ліги Європи київське «Динамо» на власному полі приймало французький «Ренн». Ці команди зустрічалися два тижні тому, і тоді кияни здобули неочікувану перемогу, забивши переможний гол наприкінці матчу, граючи у меншості.

Цього разу «Динамо» вийшло вперед вже на 13-ій хвилині, коли Вербіч головою переправив м’яч у ворота після подачі з кутового.

Французька команда ж теж не відсиджувалася у захисті, але до гострих моментів поблизу воріт Бойка не доходило. Натомість «Динамо» мало нагоди збільшувати перевагу, але реалізувати їх не вдалося. Тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів поля.

З початку другого тайму «Ренн» заволодів ініціативою, і був близький до того, щоб зрівняти рахунок. Та не вдалося. Зате забити вдалося «Динамо». Після подачі зі штрафного захисник Миколенко випередив суперників та головою переправив м’яч у ворота суперників.

За декілька хвилин нагоду довести рахунок до розгромного втратив Шапаренко, коли пробив повз рамку воріт. Та минає хвилина, і півзахисник таки забиває у ворота «Ренна». Цього разу Шапаренко обіграв суперника на фланзі, увійшов у штрафний майданчик та обвідним ударом пробив повз воротаря під дальню штангу.

Все, на що спромігся «Ренн» – це гол на останніх хвилинах зустрічі. Сарр отримав пас, уникнувши офсайду, обіграв Бойка та віддав пас на Сібачо. Останньому треба було лише влучити у порожні ворота.

«Динамо» перемагає та очолює турнірну таблицю. У киян 8 очок, як і у «Астани». «Ренн» має лише три набрані бали, а «Яблонец» – два очки.

Динамо – Ренн 3:1

Голи: Вербіч, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сібачо, 90