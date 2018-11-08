23 жовтня у Харкові між цими командами була зафіксована перемога англійської команди 0:3. Ще більше голів у ворота «Шахтаря» «Манчестер Сіті» забив на власному полі.

Захопивши ініціативу у матчі, підопічні Пепа Гвардіоли почали шукати шлях до воріт П’ятова. І знайшли на 13-ій хвилині, коли пас Мареза в дотик замкнув Давід Сілва.

На 23-ій хвилині стався доволі скандальний епізод – арбітр Віктор Кашшаї призначив пенальті за фол, якого не було. півзахисник «МанСіті» Стерлінг впав у штрафному майданчику. Через те, що зашпортався за газон. Однак суддя призначив пенальті, що викликало лише посмішку у воротаря Андрія П’ятова. Виконувати удар пішов Жезус та пробив у кут воріт – голкіпер не врятував.

Розгром української команди було оформлено вже у другому таймі. І приклався до цього українець, який виступає за «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко. Саме він розпочав атаку, після якої відзначився Стерлінг, на 48-ій хвилині пробивши повз воротаря під дальню штангу.

У «Шахтаря» мало що вдавалося попереду. «Гірники» були змушені вдаватися до дальніх ударів, адже пройти захист англійської команди у них не виходило. Натомість «МанСіті» не мав проблем, щоб раз-по-раз турбувати П’ятова. Хоча четвертий гол у цьому матчі теж був забитий з пенальті. Однак цього разу порушення і справді було – Степаненко збив у власному штрафному майданчику Давіда Сілву. То 11-метрової позначки підійшов Жезус і оформив дубль. До кінця матчу бразильський нападник оформить хет-трик, вже на останній хвилині перекинувши П’ятова, який невдало вийде за межі штрафного майданчика на перехоплення.

Між цими голами ще буде точний удар Мареза. Півзахисник закінчить контратаку, яка розпочалася з перехоплення на своїй половині поля гравцями «Манчестер Сіті». М’яч влетить у сітку під ногами воротаря.

«Шахтар» зазнає найбільшої поразки за часи керівництва тренера Паулу Фонсеки. Попри те, що команда набрала лише два очки після чотирьох турів, вона ще зберігає шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Для цього лише треба виграти свої матчі проти «Ліона» вдома та «Хоффенхайму» на виїзді. А також щоб ці команди програли «МанСіті» свої матчі.

Манчестер Сіті – Шахтар 6:0

Голи: Сілва, 13, Жезус, 24 (пен), 72 (пен), 90+2, Стерлінг, 49, Марез, 84