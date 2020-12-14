Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії турніру виступлять два українські клуби – київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

«Динамо» під час жеребкування випало зіграти проти бельгійського «Брюгге». Натомість «Шахтар» поміряється силами з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва.

Матчі відбудуться 18 та 25 лютого. Перший матч «Динамо» проведе вдома. Натомість «Шахтар» зіграє на виїзді. А вже через тиждень «гірники» приймуть суперників в Києві на НСК «Олімпійський», у той час як «Динамо» відправиться до Бельгії.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи