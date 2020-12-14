«Динамо» та «Шахтар» отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи
Спорт — Ігор Саджениця, сьогодні, 14:410
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії турніру виступлять два українські клуби – київське «Динамо» та донецький «Шахтар».
«Динамо» під час жеребкування випало зіграти проти бельгійського «Брюгге». Натомість «Шахтар» поміряється силами з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва.
Матчі відбудуться 18 та 25 лютого. Перший матч «Динамо» проведе вдома. Натомість «Шахтар» зіграє на виїзді. А вже через тиждень «гірники» приймуть суперників в Києві на НСК «Олімпійський», у той час як «Динамо» відправиться до Бельгії.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
- Вольфсбергер – Тоттенхем
- Динамо (Київ) – Брюгге
- Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
- Бенфіка – Арсенал
- Црвена Звезда – Мілан
- Антверпен – Рейнджерс
- Славія – Лестер
- Зальцбург – Вільярреал
- Брага – Рома
- Краснодар – Динамо (Загреб)
- Янг Бойз – Баєр
- Мольде – Хоффенхайм
- Гранада – Наполі
- Маккабі (Тель-Авів) – Шахтар
- Лілль – Аякс
- Олімпіакос – ПСВ
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