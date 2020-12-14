Збірна України перші два домашні матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року може провести у Львові. Це будуть ігри з Фінляндією та Казахстаном.

З відповідною ініціативою виступив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. За його словами, тренерський штаб збірної погодив таке місце проведення матчів. Тож тепер залишилося проголосувати за це на Виконкомі УАФ.

Якщо рішення буде прийнято, то на «Арені Львів» відбудуться матчі 28 та 31 березня. У першій грі наша команда зіграє проти збірної Фінляндії. В другому матчі – протистоятиме збірній Казахстану.

Нагадаємо, що нашими суперниками у групі відбору на ЧС-2022 є чинні чемпіони світу збірна Франції, а також збірна Боснії та Герцеговини.