Відбулося жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу з футбол 2022 року. Збірна України отримала своїх суперників.

Під час жеребкування збірна України перебувала у другому кошику. Під час жеребкування Україна потрапила у коротку групу, в якій лише 5 збірних. Таких груп лише п’ять. Ще п’ять груп мають по шість збірних.

З першого кошика Україні випала збірна Франції – чинний чемпіон світу. З третього кошика під час жеребкування нам випала Фінляндія.

А от ще двох суперників Україні довелося переобирати. З четвертого кошика нам спочатку випала Білорусь. Але наша країна, а також Фінляндія, входимо до так званого «морозного клімату». Туди ж входить і Білорусь. А три такі збірні в одну групу потрапити не могли. Тож нам взамін дісталася Боснія та Герцеговина.

Така ж ситуація сталася і з командою з п’ятого кошика. Спочатку випала Естонія, та замість неї нам дістався Казахстан.

Поки календаря матчів немає. Відомі лише дати ігрових днів.

Ігровий день 1: 24 – 25 березня 2021 року

Ігровий день 2: 27 – 28 березня 2021 року

Ігровий день 3: 30 – 31 березня 2021 року

Ігровий день 4: 1 – 2 вересня 2021 року

Ігровий день 5: 4 – 5 вересня 2021 року

Ігровий день 6: 7 – 8 вересня 2021 року

Ігровий день 7: 8 – 9 жовтня 2021 року

Ігровий день 8: 11 – 12 жовтня 2021 року

Ігровий день 9: 11 – 13 листопада 2021 року

Ігровий день 10: 14 – 16 листопада 2021 року

З кожної групи напряму на ЧС-2022 вийдуть по переможцю. Команди, які посядуть другі місця, зіграють у плей-офф. Але відрізнятиметься він від попередніх тим, що до 10 команд додадуться ще два переможці груп Ліги націй, які не вийшли на Мундіаль чи не потрапили в плей-офф. Таким чином 12 команд буде розбито на три групи. В кожній групі буде по півфіналу та фіналу. Переможець фіналу вийде на ЧС-2022. Таких переможців буде три.