Директора Львівської інфекційної лікарні госпіталізували з коронавірусом
Колеги сподіваються, що вакцинація дозволить Сергію Федоренку значно легше перенести хворобу
Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко захворів на Covid-19. Його госпіталізували до тієї ж лікарні, яку він очолює.
У четвер, 11 листопада, заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник підтвердив ZAXID.NET, що Сергій Федоренко захворів на коронавірус і зараз перебуває на стаціонарному лікуванні.
Ігор Берник відмовився повідомити більш детальну інформацію про стан здоров'я Сергія Федоренка, посилаючись на медичну таємницю, проте заперечив інформацію про перебування Федоренка у реанімації, що з'явилась у деяких місцевих ЗМІ.
ZAXID.NET не вдалося поспілкуватися з самим Сергієм Федоренком – на телефонні дзвінки він не відповідав.
Зауважимо, директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко вакцинувався від Covid-19 серед перших лікарів на Львівщині ще 25 лютого 2021 року. Зважаючи на загальний стан здоров’я 59-річного медика, його колеги сподіваються, що саме вакцинація дозволить йому перенести хворобу відносно легко.
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