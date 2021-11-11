59-річний Сергій Федоренко очолює обласну інфекційну лікарню близько 13 років

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко захворів на Covid-19. Його госпіталізували до тієї ж лікарні, яку він очолює.

У четвер, 11 листопада, заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник підтвердив ZAXID.NET, що Сергій Федоренко захворів на коронавірус і зараз перебуває на стаціонарному лікуванні.

Ігор Берник відмовився повідомити більш детальну інформацію про стан здоров'я Сергія Федоренка, посилаючись на медичну таємницю, проте заперечив інформацію про перебування Федоренка у реанімації, що з'явилась у деяких місцевих ЗМІ.

ZAXID.NET не вдалося поспілкуватися з самим Сергієм Федоренком – на телефонні дзвінки він не відповідав.

Зауважимо, директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко вакцинувався від Covid-19 серед перших лікарів на Львівщині ще 25 лютого 2021 року. Зважаючи на загальний стан здоров’я 59-річного медика, його колеги сподіваються, що саме вакцинація дозволить йому перенести хворобу відносно легко.