Директорка Нетішинського профліцею уклала декілька невигідних договорів про купівлю обладнання

Нетішинський міський суд виніс вирок колишній директорці місцевого професійного ліцею Тетяні Максимчук за ротрату державних грошей, а підприємиці Ларисі Гловацькій – за привласнення та підроблення документів. Обвинувачені уклали три договори про постачання навчальному закладу обладнання загальною вартістю 3,7 млн грн. Проте ліцей отримав товар лише частково, а обумовлену суму підприємиці сплатили повністю. Так, директорці ліцею призначили 5 років тюрми, а її спільниці – умовне покарання.

Як йдеться у вироку від 20 червня, 26 грудня 2021 року тодішня директорка Нетішинського професійного ліцею Тетяна Максимчук уклала три договори з місцевою підприємицею Ларисою Гловацькою про постачання обладнання для навчально-практичного центру на суми 2 538 000 грн, 762 390 грн та 465 070 грн.

Жоден із договорів підприємиця не виконала вчасно та у повному обсязі. Проте 28 грудня 2021 року керівниця ліцею внесла до офіційних документів неправдиві дані про отримання всього товару. На їх підставі Лариса Гловацька незаконно отримала з держбюджету зазначені у договорах суми. Загалом вона привласнила 533 тис. грн.

Окрім того, у листопаді того ж року Тетяна Максимчук уклала договір з іншим підприємцем – про постачання легковика вартістю 463 тис. грн, якого він не мав у наявності. У видатковій накладній вона вказала про нібито прийняття ліцеєм автомобіля Renault Lodgy. За підробленими документами ФОП отримав усю обумовлену суму.

Під час судового розгляду справи обвинувачені своєї вини не визнали. Запевнили, що 28 грудня усе обладнання було доставлено до ліцею, керівниця особисто перевірила його наявність і підписала акти прийому-передачі, а ФОП отримала гроші за постачу. Та оскільки приміщення ліцею було недобудоване, товар не відвантажували, а передали підприємиці на відповідальне зберігання. У січні 2022 року частину обладнання вона повернула, а за решту – відшкодувала вартість. На вимогу ліцею нібито повернули й гроші за автомобіль.

Суддя Олексій Томілін визнав Тетяну Максимчук винною у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою та у великих розмірах (ч. 3, 4 ст. 191 КК України), а також у підробленні офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України) й призначив 5 років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, а також 12 750 грн штрафу.

Ларису Гловацькою визнали винною у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою та у великих розмірах (ч. 3, 4 ст. 191 КК України) й у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підробленого офіційного документа, вчиненому повторно (ч. 2, 3 ст. 358 КК України), проте звільнили від основного покарання й призначили три роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.