Правоохоронці викрили схему завдяки свідченням одного із ключових виконавців

На Хмельниччині працівники ДБР викрили заступника командира батальйону однієї з військових частин, який привласнював бюджетні гроші на закупівлі хлібобулочних виробів. Своїми діями підозрюваний завдав державі збитків приблизно на 1 млн грн. Про це повідомила у середу, 11 червня, пресслужба ДБР.

За даними слідства, організував незаконну схему заступник командира батальйону однієї з військових частин Хмельниччини. Він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера.

«Учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно “на папері”, тоді як фігуранти розподіляли між собою гроші, виділені з державного бюджету», – повідомили у ДБР.

Одним із ключових виконавців схеми був підлеглий посадовця, який відповідав за оформлення нібито отриманої продукції. Попри тиск керівництва, військовослужбовець звернувся до ДБР і почав співпрацювати зі слідством.

Відомо, що підприємець разом із бухгалтером обчислював різницю між фактично поставленим товаром і задекларованими обсягами, після чого гроші виводили з рахунків та розподіляли між учасниками групи. Загальна сума привласнених грошей становить близько 1 млн грн.

Заступник командира батальйону, підприємець та бухгалтер отримали підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за:

ч. 1, 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України (готування до заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав заступнику командира батальйону та підприємцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Бухгалтер перебуває під домашнім арештом із застосуванням електронного засобу контролю.