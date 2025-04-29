Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили вісьмох посадовців та підприємців на розкраданні 90 млн грн, що були виділені на закупівлі для ЗСУ. Більшу частину вкрадених грошей підозрювані витратили на нерухомість та раритетні авто. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, злочинну схему організували керівник Харківського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальник квартирно-експлуатаційного відділу у Луганську, начальники паливної групи цих підрозділів, уповноважена особа з проведення державних закупівель КЕВ та троє підприємців.

«Фігуранти заробляли на закупівлі дров для потреб військових. Їх вартість була значно вищою від ринкової. При цьому, деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами. За такою схемою учасники злочинної організації привласнили понад 90 млн грн державних грошей», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що на понад 1 млн доларів підозрювані придбали нерухомість та авто, а саме:

13 автомобілів, 2 з яких радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102»,

18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську,

42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові,

нежитлову будівлю понад 300 квадратних метрів у Харкові,

земельну ділянку площею 1,5 га в Харкові.

Вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри. Їм інкримінують створення злочинної організації, легалізацію грошей отриманих злочинним шляхом та розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходи, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі активи підозрюваних вартістю понад 36 млн грн арештовані.