Правоохоронці викрили на розтраті бюджетних грошей посадовців шести областей

Правоохоронці у шести областях України викрили посадовців квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів на привласненні бюджетних грошей, які виділялися на оборону. Йдеться про понад 123 млн грн. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

У Миколаєві правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційного управління, який уклав договір на закупівлю деревини за завищеними цінами. До схеми він залучив ще двох спільників. Дії посадовців завдали бюджету збитків на майже 2,3 млн грн.

На Одещині посадовці КЕУ спільно з підприємцем розтратили бюджетні гроші на закупівлі деревини за завищеними цінами, завдавши державі 4,1 млн грн збитків.

У Кропивницькому начальник КЕВ уклав з одною з фірм договір щодо закупівлі ліжок за завищеною ціною, такими діями він завдав державі збитків на 352 тис. грн.

Також, за даними слідчих, у Вінниці протягом 2020-2022 років посадовці квартирно-експлуатаційного відділу під час капітального ремонту їдальні госпіталю спеціально переплатити 508 тис. грн з бюджету.

У Запоріжжі посадовці КЕВ розтратили майже 15,5 млн грн, уклавши договори про закупівлю деревини за завищеними цінами.

Найбільших збитків бюджету завдали посадовці Луганщини. За даними слідчих, керівництво КЕВ через підконтрольні підприємства закуповувало дрова за завищеною вартістю без процедури відкритих торгів. Таким чином ділки привласнили понад 101 млн грн.

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