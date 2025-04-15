Любомир Рак керує Центром легеневого здоров'я понад сім років

Переможцем конкурсу на посаду генерального директора КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» визначили Любомира Рака, який і досі керував цим медзакладом. Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія у Львівській облраді.

Як повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, 15 квітня кандидати на посаду гендиректора Любомир Рак та Галина Старічек презентували свої програми розвитку Центру легеневого здоровʼя.

«Після обговорення запропонованих концепцій розвитку медзакладу, комісія визначилася з переможцем. Ним став чинний керівник Центру легеневого здоровʼя Любомир Рак», – поінформував Юрій Холод.

Кандидатуру переможця ще мають затвердити своїм голосуванням депутати на сесії Львівської облради. Термін контракту – п’ять років.

«Ми основна в області установа, яка займається лікуванням туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Але ми розвиваємо й інші напрями, такі як пульмонологія, торакальна хірургія, загальна хірургія, амбулаторне лікування, реабілітація. Минулого року за кошти обласного бюджету та за власні ми провели капітальний ремонт двох операційних. Завдяки залученим донорським коштам, завершуємо проєкт зі встановлення обладнання у відділенні репроцесингу, що допоможе забезпечити повний інфекційний контроль у лікарні», – розповів про плани щодо розвитку лікарні Любомир Рак.

Як повідомлялося, до участі у конкурсі на посаду генерального директора Центру легеневого здоров’я у Львові допустили двох кандидатів – теперішнього керівника Любомира Рака та екскерівницю фтизіопульмонологічної МСЕК Галину Старічек.

У квітні 2018 року директором Центру легеневого здоров’я на п’ять років призначили Любомира Рака. З 2023 року, після завершення терміну контракту, він продовжував виконувати обов’язки керівника лікарні.