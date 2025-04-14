Львівська облрада проводить конкурс на посаду директора Центру легеневого здоров'я

До участі у конкурсі на посаду генерального директора Центру легеневого здоров’я у Львові допустили двох кандидатів – теперішнього керівника Любомира Рака та екскерівницю фтизіопульмонологічної МСЕК Галину Старічек.

Відповідне рішення ухвалила комісія з проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» у понеділок, 14 квітня.

«Члени конкурсної комісії ознайомилися з пакетом поданих документів від кандидатів та їх відповідності критерію доброчесності. Відтак комісія ухвалила рішення допустити до конкурсу Любомира Рака та Галину Старічек, які завтра, 15 квітня, презентують свої програми розвитку медичної установи», – йдеться в повідомленні ЛОР.

Нагадаємо, у квітні 2018 року директором Центру легеневого здоров’я на п’ять років призначили Любомира Рака. З 2023 року, після завершення терміну контракту, він продовжував виконувати обов’язки керівника лікарні.

Кандидатка медичних наук Галина Старічек працює асистенткою у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Раніше вона очолювала фтизіопульмонологічну МСЕК №2 КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи».