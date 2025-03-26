Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголосило конкурс на посаду генерального директора Центру легеневого здоров’я. Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія на засіданні у середу, 26 березня.

Йдеться про заміщення посади генерального директора КНП «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», яку зараз обіймає Любомир Рак. Подавати документи можна із 27 березня до 11 квітня включно.

На наступному засіданні конкурсної комісії 14 квітня її члени проголосують за допуск кандидатів та проведуть співбесіди.

Нагадаємо, із квітня 2018 року Центр легеневого здоров’я очолює Любомир Рак. Його призначали на цю посаду терміном на 5 років.