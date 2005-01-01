Дискусія щодо мовної статті закону про освіту не завершена, – Гриневич

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:27771

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Дискусія щодо мовної статті закону про освіту не завершена, – Гриневич
фото Кабміну
Голова Міносвіти Лілія Гриневич

Голова Міністерства освіти і науки України Лілія Гриневич вважає, що дискусія довкола мовної статті закону про освіту ще не закрита. Про це вона сказала в інтерв'ю «5 каналу».

«Я думаю, що ні (дискусія не закрита – ред.). Бо насправді, як тільки закон про загальну середню освіту з'явиться в українському парламенті, розпочнеться нова дискусія. І нам треба цей проект цієї мовної статті в законі про загальну середню освіту обговорити з усіма колами. І я боюся, що це буде виток нової спекуляції різних крайніх точок зору», – зазначила вона.

«А нам не можна з цим законом не спішити, в зв'язку з тим, що за ним вся реформа середньої освіти. Ми готові до нових таких важких дискусій, адже це є шлях українського державотворення», – зауважила Гриневич.

Нагадаємо, 25 вересня Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», яким вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Через новий український закон про світу уряди Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість. Зокрема — через норми цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами. Згідно з ним комісія не підтримала закиди Угорщини щодо українського освітнього закону. Однак Угорщина заявила про підтримку Венеціанською комісією позиції саме Будапешта.

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