Румунія виплачуватиме стипендії учням українських шкіл з румунською мовою навчання

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:292801
Румунія виплачуватиме стипендії учням українських шкіл з румунською мовою навчання
фото АСС
В селі Йорданешти Глибочицького району Чернівецької області відкрили нову школу

Румунський уряд має намір виплачувати стипендії учням – представникам румунської громади в Україні за відмінне навчання, повідомив під час урочистостей з нагоди відкриття школи в селі Йорданешти Чернівецької області міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану.

Зокрема, він привітав місцевих жителів з відкриттям цієї школи і заявив, що «румунський уряд ніколи не забуває і не забуде тих людей, які спілкуються румунською мовою».

«Румунський уряд доклав і докладатиме зусиль, щоб учні, які гарно навчаються, отримували стипендії. Вчителі – щоб могли проходити перепідготовку в Румунії. Ми це будемо ініціювати», – сказав Мелешкану на відкритті школи в четвер, 11 січня, повідомив портал molbuk.ua.

За словами міністерки освіти України Лілії Гриневич, яка також була присутня на відкритті нової школи, 90% жителів села Йорданешти – румуномовні. Відтак вона сподівається, що ця школа дасть можливість розвивати місцевим учням не лише державну мову, але й їхню материнську – румунську, повідомило агентство АСС.

До слова, на церемонії також побував і міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який пообіцяв провести у новій школі відкритий урок. Задля цього він навіть пообіцяв згадати свою професію фізика.

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