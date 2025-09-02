Шоста частина саги стане продовження мультфільму, який вийшов у 2016 році

Студія Disney анонсувала шосту частину мультфільму «Льодовиковий період». Про це повідомляє Deadline.

Назва сиквелу – «Льодовиковий період: Точка кипіння». Дата прем'єри мультфільму постійно переносилася, однак наразі прем’єру анонсують 5 лютого 2027 року.

Автори зазначають, що сиквел стане божевільною пригодою, сповненою динозаврів та лави. Глядачі зможуть знову побачити улюблених героїв – Менні, Сіда, Дієго, Еллі, Скрета та решту зграї. Персонажі потраплять до небачених раніше куточків підступного Загубленого світу.

Disney також опублікувала невеликий анонс мультфільму. На відео можна роздивитися логотип нової частини «Льодовикового періоду».

Шоста частина саги стане продовження мультфільму, який вийшов у 2016 році. Дебют франшизи відбувся у 2002. За весь час існування сага «Льодовикового періоду» здобула неабиякий успіх. Сумарно п’ять фільмів зібрали 3,2 млрд доларів у світовому прокаті.