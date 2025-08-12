Остання частина «Шрек назавжди» вийшла у 2010 році

Студії Universal та DreamWorks Animation перенесли вихід п’ятої частини мультфільму «Шрек» з 23 грудня 2026 року на 30 червня 2027 року. Це вже друга зміна графіку за останній рік, повідомляє Variety.

Причини перенесення не називають, однак, ймовірно, студія орієнтується на успіх літніх анімаційних хітів – «Нікчемний я», «Як приборкати дракона» та «Супербрати Маріо».

Тепер «Шрек 5» має стартувати в кінотеатрах менш ніж за тиждень після релізу анімаційного блокбастера Sony «Людина-павук: За межами всесвіту». Одночасно Universal перенесла ще один проєкт – анімаційний фільм студії Illumination. Замість червня він вийде 16 квітня 2024 року.

Що відомо про «Шрек-5»

П’ята частина франшизи продовжить історію Шрека та його друзів. Основний сюжет поки що не розкривають, однак відомо, що до роботи над озвучуванням мультфільму повернуться актори оригінального проєкту – Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) та Камерон Діас (Фіона). Остання частина «Шрек назавжди» вийшла у 2010 році.