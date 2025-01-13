Франшиза «Шрек» заробила 2,9 млрд доларів

Компанія Universal Pictures оголосила про перенесення прем’єр продовжень улюблених фільмів. «Шрек 5» від DreamWorks Animation вийде 23 грудня 2026 року, замість 1 липня 2026 року. Тепер у грудні 2026 року на великі екрани вийдуть одразу два популярних анімаційних фільми, адже на цей час також запланований реліз «Льодовикового періоду 6».

«Посіпаки 3» від Illumination дебютують 1 липня 2026 року, замість раніше запланованого 30 червня 2027 року.

Груднева прем’єра «Шрека 5» вийде з нагоди 25-річчя з моменту виходу першої частини. Улюблені персонажі, Шрек, Веслюк та Фіона, знову заговорять голосами Майка Майєрса, Едді Мерфі та Кемерон Діаз. Режисерами нового фільму стануть Волт Дорн та Конрад Вернон, а продюсуватимуть Джина Шей та Кріс Меледандрі, який також працював над хітами «Нікчемний я» та «Брати Супер Маріо».

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Перша частина «Шрека» здобула «Оскар» за найкращий анімаційний фільм, а франшиза загалом заробила понад 2,9 млрд доларів у світовому прокаті. «Посіпаки 3» обіцяють продовжити успіх попередніх частин, адже франшиза вже зібрала майже 5 мільярдів доларів у світовому прокаті. Сценаристом третьої частини стане Браян Лінч, а режисером – П’єр Коффін, який також озвучує посіпак.