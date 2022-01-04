Попередньо діти записали кілька онлайн-колядок

Діти з різних куточків США та Канади, які навчаються в онлайн-школі Bright Kids Ukrainian Online School, влаштували різдвяну онлайн-виставу. Перша група виступила 21 грудня, друга – у ніч з 30 на 31 грудня.

Курував проект актор львівського театру імені Леся Курбаса Олег Онещак, який відповідає за напрямок «Театр» у приватній львівській «Школі вільних та небайдужих». За його словами, онлайн-вертеп готували приблизно місяць.

У вертепі взяли участь діти з різних куточків США і Канади. Більшість з них народилися вже за кордоном, але їхні батьки хочуть, щоб діти знали українську мову та традиції. Так і виникла ідея онлайн-вертепу.

Крім того, попередньо діти записали кілька онлайн-колядок. Кожен записував відео колядки окремо, а пізніше організатори проекту змонтували це в один відеоряд.

Bright Kids Ukrainian Online School – онлайн-школа, яка проводить різні освітні курси українською мовою для дітей з усього світу. Навчатися в школі можуть діти вже від трьох років.