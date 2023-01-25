Лікарня отримала апарати ШВЛ і УЗД-апарат

Лікарня святого Миколая Першого територіального медичного об’єднання Львова отримала від італійських благодійників три апарати штучної вентиляції легень, портативний УЗД-апарат і наркозно-дихальний апарат. Про це повідомили в прес-службі Першого ТМО Львова.

Один із апаратів ШВЛ – портативний. Його застосовуватимуть під час транспортування маленьких пацієнтів між медичними закладами. Інші два апарати необхідні для високочастотної вентиляції легень та вентиляції за методом CPAP.

Пересувний УЗД-апарат дозволить проводити дослідження діткам у будь-якому зручному місці.

Допомогу надали італійські організації Opera San Francesco per i Poveri, що зібрала кошти для купівлі апаратів, та організації OBM Ospedale dei Bambini Milano, що привезла обладнання до Львова.

Окрім того, італійський професор з дитячої клініки в Мілані прочитав для лікарів Центру неонатології Першого ТМО лекцію про сучасні стратегії вентиляції легень у передчасно народжених дітей.