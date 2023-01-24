Це вже п'ятий візит відомого турецького хірурга до Львова

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру безкоштовно консультуватиме і оперуватиме дітей зі складними вродженими вадами обличчя і тіла, судинними аномаліями, новоутвореннями лицевого черепа, післяопіковими рубцями та посттравматичними наслідками відомий пластичний хірург з Туреччини Хакан Агір. Потрапити до нього на прийом можуть діти з різних областей України.

Професор пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії Хакан Агір приїде до Львова 6 лютого. Разом із хірургами Центру професор із Туреччини проведе безкоштовні консультації для пацієнтів.

Професор Хакан Агір оперує дітей спільно з львівськими хірургами

«Якщо пацієнту буде потрібне оперативне втручання, то після консультації Хакан Агір разом із медиками Центру прооперує дітей безкоштовно», – повідомив завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

Це вже п’ятий візит турецького фахівця до Львова. Торік хірурги Центру спільно з колегою з Туреччини провели понад 50 безкоштовних операцій дітям з різних куточків України та проконсультували майже 200 пацієнтів.

Прийом на консультацію відбуватиметься лише за попереднім записом. Записатися на прийом можна за онлайн-формою тут