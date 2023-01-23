Операція тривала понад три години і пройшла успішно

Дитячі кардіохірурги львівської лікарні св. Миколая прооперували однорічну дівчинку і Закарпаття зі складною вродженою вадою серця мініінвазивно. Досі такі малотравматичні оперції дітям робили лише у столиці. Дитина на шостий день після оперативного втручання поїхала додому.

Вероніці виповнився лише рік і два місяці. Місяць тому під час планового обстеження у неї виявили підклапанний стеноз аорти. При такій патології порушено відтік крові з лівого шлуночка до аорти – основної артерії, що відходить від серця.

«Під клапаном аорти, що забезпечує тік крові в одному напрямку, сформувалася фіброзна мембрана, тобто рубцева тканина. Вона звужувала вихід з лівого шлуночка та порушувала роботу клапана. Тому клапан пропускав кров у зворотньому напрямку. А це значить, що з часом у дитини розвинулася б серцева недостатність», – повідомили у лікарні.

За словами кардіохірургів, підклапанний стеноз аорти зустрічається лише у 1% дітей з вродженими вадами серця. Єдиний вихід – операція.

Дитячі хірурги вирішили провести операцію малотравматичним способом, мініінвазивно, без розрізу грудини. Справа між ребрами зробили чотирисантиметровий розріз, який згодом не буде помітним під рукою дівчинки.

«Складність операції полягала в тому, що під клапаном аорти знаходяться критично важливі структури – мітральний клапан, що регулює потік крові з лівого передсердя в лівий шлуночок, а також провідна система серця, спеціальні клітини якої виробляють імпульси», – кажуть у лікарні.

Операція тривала понад три години та пройшла успішно. Вероніка почувається добре і на шостий день після оперативного втручання поїхала додому, у смт Воловець Закарпатської області.