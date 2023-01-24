В Україні провели вже дві трансплантації легень. І зробили ці пересадки у Львові

У понеділок, 23 січня, у львівській лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) вдруге в Україні провели трансплантацію легень від посмертного донора. Львівські трансплантологи провели пересадку самостійно, без допомоги колег із-за кордону. Здорові легені отримав ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, який сам виховує 8-річного сина, повідомив у Facebook генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

«Зараз наші лікарні роблять другу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора. Їх отримує батько-одинак, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Він - один з ліквідаторів. Біля операційної на нього чекає 8-річний син. Йому потрібен тато. Цю операцію наші лікарі роблять без допомоги іноземних колег. Вперше не лише для нас – для України», – написав Олег Самчук.

Цього дня у лікарні св. Пантелеймона пересадили і серце. Трансплантацію провела команда лікарів з Інституту серця, яку очолив кардіохірург Борис Тодуров, поки львівські кардіохірурги займалися пересадкою легень.

«Зробили першу пересадку серця цього року. Команда Інституту серця знову працює разом із колегами зі Львова. Ми продовжуємо працювати на благо наших українських пацієнтів та тримаемо медичний фронт», – повідомив директор Інститутут серця Борис Тодуров.

Нагадаємо, в Україні вперше пересадку легень провели у вересні 2021 року саме в лікарні св. Пантелеймона. Легені пересадили 56-річному львів'янину Віктору Бабію, який понад десять років мав хронічне захворювання легень, останні чотири майже не виходив з квартири. Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів вижити. Трансплантацію легень провела команда, до якої увійшли львівські і польські лікарі. На рахунку польських колег більше сотні пересадок легень. Вони приїхали до Львова з міста Забже, з Сілезького центру хвороб серця, де команда львівських трансплантолгів неодноразово проходила стажування.

Нині Віктор Бабій повноцінним життям: багато ходить, гуляє, піднімається східцями, робить закупи в магазині тощо.