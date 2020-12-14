Фізичні особи-підприємці та наймані працівники з понеділка, 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги, пов’язаної з карантином, у розмірі вісім тисяч гривень, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, заявку можна подати до 31 грудня 2020 року включно. Гроші, за словами міністра, будуть зараховані на особистий гривневий рахунок також до 31 грудня 2020 року.

Федоров зазначив, що для отримання коштів необхідно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

«Важливо: не передавайте свої дані третім особам. Ви можете отримати виплату лише через Дію. Будьте уважні при заповненні заяви. Для отримання послуги вам потрібен лише IBAN рахунку», – додав він.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, «Дія» отримала вже понад шість тисяч заяв на отримання послуги. За його словами, заяву можна подати на порталі Дія в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ «Послуги».

«Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше», – додав він.

Загалом на допомогу претендують шість категорій підприємців. Перелік КВЕДів, які отримають допомогу, визначений у відповідній постанові Кабміну.

Нагадаємо, що на допомогу можуть претендувати ФОПи або наймані працівники, робота яких зупинялася чи обмежувалась через карантин вихідного дня.