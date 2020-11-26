Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають по вісім тисяч гривень одноразової фінансової допомоги у разі заповнення відповідної заяви на порталі або в мобільному додатку «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на засіданні в середу, 25 листопада, Кабінет міністрів прийняв програму підтримки бізнесу в умовах карантину, яку ініціював президент Володимир Зеленський, та спрямував її на розгляд Верховної Ради. Загалом на виплату одноразової допомоги підприємцям та їхнім працівникам пропонується виділити 10 млрд грн.

Як розповів Федоров, допомогу отримають ФОПи або працівники, якщо їхній роботодавець має одну з шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 – Тимчасове розміщування;

56 – Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

59.14 – Демонстрація кінофільмів;

90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

93 – Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

Він наголосив, що одна з шести категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях станом на 31 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, окремо уряд повернув виплати підприємцям з дітьми, які діяли з травня до серпня.