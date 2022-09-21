Цей аналізатор дозволяє щогодини проводити до 200 аналізів крові

Львівська лікарня св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) отримала від благодійників аналізатор для цілодобового дослідження крові найменших пацієнтів. Його вартість разом з набором реактивів і комплектуючих – понад мільйон грн.

«Сучасний біохімічний аналізатор із периферійним обладнанням та набором витратних матеріалів ми отримали завдяки фонду «Крила надії». Досліження, які виконує апарат, призначають для діагностики більшості захворювань. Вони визначають кількість у крові глюкози, білірубіну, мікроелементів, ферментів та інших елементів. Результати можна отримати не довше, ніж через пів години та у будь-який час доби», – повідомили в лікарні.

Цей аналізатор дозволяє проводити до 200 аналізів щогодини.

Щомісяця у дитячій лікарні проводять близько 90 тис. біохімічних досліджень крові. Попередній аналізатор, яким тут користувалися, уже потребував постійного сервісного обслуговування і швидкої заміни.