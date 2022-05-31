Для лікарні благодійники придбали апарат. який зупиняє кровотечі при операціях дітей

Благодійний фонд «Запорука», італійський фонд «Soleterre Onlus» та львівська дитяча лікарня св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) підписали меморандум про співпрацю. Першим кроком партнерства стала допомога лікарні з обладнанням.

Для нейрохірургічного відділення лікарні благодійники придбали діатермокоагулятор BOWA ARC 400, який дозволяє швидко зупиняти кровотечу при операціях на головному та спинному мозку у дітей. Його вартість – 1,5 млн грн.

Окрім того, для лікарні придбали витратні матеріали на мільйон гривень. Як повідомила ZAXID.NET президентка БФ «Запорука» Наталія Оніпко, ці витратні матеріали скерували в ортопедичне, хірургічне відділення лікарні, де нині найчастіше оперують дітей. Зараз у лікарні майже щодня проводять декілька операцій, бо сюди привозять дітей з зони бойових дій, які отримали різні травми.

Подальша співпраця між дитячою лікарнею і благодійними фондами передбачає обмін досвідом із провідними лікарями Італії та отримання нових знань про лікування нових видів травм. Один із найвідоміших італійських хірургів Роберто Брамбілла уже допомагає львівським спеціалістам використовувати сучасні технології при лікуванні найскладніших мінно-вибухових травм у дітей.

Нині вкрай важливою є й допомога в евакуації поранених дітей та їхня реабілітація, психологічна робота з дітьми та сім’ями, які постраждали в умовах війни, тож благодійники активно підключилися і до цього напряму допомоги маленьким українцям.