Правильна надана допомога ще до приїзду "швидкої" може врятувати людині життя

У п’ятницю, 27 травня, у Львові стартує всеукраїнська акція «Запустимо серця разом», у межах якої встановлять перші дефібрилятори у місцях найбільших скупчень людей. Досвідчені тренери навчать всіх охочих надавати домедичну допомогу, яка рятує життя людей у ​​перші секунди при раптовій зупинці серця, повідомили в ЛОВА.

Керівництву Львівської області передадуть дефібрилятори від благодійних фондів «Smart Medical Aid» і «Разом для України». 20 досвідчених тренерів від благодійного фонду Smart Medical Aid просто неба навчатимуть львів’ян, тимчасово переселених українців, гостей міста та журналістів рятувати життя за допомогою дефібриляторів ще до приїзду швидкої допомоги.

PR-менеджерка благодійного фонду Smart Medical Aid Світлана Ваврищук повідомила ZAXID.NET, що всього в Україну привезли 50 дефібриляторів і їх розвезуть у різні міста. У Львові планують встановити три дефібрилятори у різних частинах міста, і у п’ятницю, 27 травня, встановлять перший. Його планують встановити у центрі міста. Точне місце розташування дефібриляторів поки не розголошують.

Тож усіх охочих, які хочуть знати, як надавати першу домедичну допомогу при раптовій зупинці серця, запрошують 27 травня о 16:00 підійти на площу біля Львівської національної опери (пр. Свободи, 28).

До слова, днями львівські лікарі врятували 30-річного чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті після вечірньої пробіжки. На шостій хвилині їм вдалося відновити ритм серця і самостійне дихання.