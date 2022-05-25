На щастя, лікаря "швидкої" вдалося вивезти пацієнта зі стану клінічної смерті

Лікарям з медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вдалося врятувати 30-річного чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті. Реанімаційні заходи були успішними, на 6-й хвилині у чоловіка відновився ритм серця і він почав самостійно дихати, повідомили 25 травня у Центрі.

Увечері 24 тавня бригада отримали виклик: на вулиці лежить молодий чоловік, років 30, без свідомості, у нього порушено дихання. Через сім хвилин «швидка» була на місці.

«Молодому чоловіку, який лежить, очевидці намагаються проводити натиски на грудну клітку. З анамнезу від свідків відомо, що ймовірно, він повертався з вечірньої пробіжки, про це свідчить і відповідний одяг пацієнта», – повідомив лікар ПС-1 станції «Львів» Ігор Марчук.

При первинному огляді лікарі виявили ознаки клінічної смерті і відразу розпочали рятувати чоловіка: серцево-легеневу реанімацію (СЛР), оцінка ритму - фібриляція шлуночків - дефібриляція, серцево-легенева реанімація, інтубація трахеї + санація трахеобронхіального дерева; оцінка ритму - асистолія – адреналін.

Серцево-легенева реанімація, на щастя, була успішна: на 6-й хвилині відбулося відновлення ритму, близького до синусового, відновилася пульсація на периферії , пацієнт почав самостійно дихати.

Зараз чоловік повертається до нормального життя, але лікарі радять перед заняттями спортом чи початком пробіжок обов’язково проконсультуватися у лікаря.