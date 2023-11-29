Сучасний лазер допоможе рятувати дітей з опіковими травмами

Для опікового центру львівської дитячої лікарні св. Миколая придбали сучасний лазер для шліфування рубців, вартістю 3,5 млн грн. Він допоможе лікарям рятувати дітей з опіками. Уже незабаром лікарі планують провести першу процедуру шліфування рубців.

Півроку тому мобільний оператор «Київстар», благодійна платформа dobro.ua та національний реабілітаційний центр «Незламні» обʼєднали зусилля, аби забезпечити спеціалістів одного з найбільших українських опікових центрів необхідним обладнанням, яке дозволить надати маленьким пацієнтам всю необхідну медичну допомогу: від реанімації до реабілітації та повного одужання, повідомили в лікарні.

«Київстар» виділив 10 млн грн, ще 3,5 млн зібрали у межах проекту «Дитяча надія: допомогти дітям з опіками» із внеском від абонентів мобільного оператора. На ці кошти придбали унікальне опікове ліжко, наркозно-дихальний апарат для знеболення, спеціальні хірургічні системи та аналізатор газового стану. Співробітники «Київстару» додатково зібрали ще 400 тис. грн на дефібрилятор-монітор, який допомагає нашим анестезіологам відновлювати роботу серця у дітей при найважчих станах. Спільними зусиллями вдалося придбати і сучасний лазер для шліфування рубців, вартістю 3,5 млн грн.

Щороку в дитячій лікарні св. Миколая, на базі якої тепер діє і реабілітаційний центр Unbroken, надають допомогу понад 700 дітям з опіками. Сюди приїжджають діти з різних областей України. Чимало дітей отримують термічні ураження шкіри не лише в побуті, а й через війну, бо кожна мінно-вибухова травма дає важкі опіки. Такі пацієнти потребують тривалого лікування, фізичної терапії. Іноді на одужання у цих діток йдуть місяці та навіть роки, бо діти ростуть, а рубці на місці опіків — ні. Їх потрібно шліфувати. Для цього і потрібен сучасний лазер.

Спеціалісти опікового блоку вже почали освоювати новий апарат і незабаром планують провести першу процедуру зі шліфування рубців.