На новому МРТ уже проводять обстеження пацієнтам

У Новояворівській лікарні ім. Юрія Липи відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії (МРТ). За кошти місцевого бюджету закупили магнітно-резонансну томографічну систему Ingenia Ambition S та провели капітальний ремонт приміщення. Загальна вартість проекту – майже 60 мільйонів гривень, повідомив 5 червня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора лікарні Андрій Родич, з 5 червня у кабінеті МРТ уже почали обстежувати пацієнтів. Наразі проводитимуть сім обстежень на день, згодом їх буде більше.

На Львівщині це вже третій комунальний заклад, де запрацювала МРТ. Схоже обладнання також є у Львівському обласному клінічному діагностичному центрі та у лікарні св. Луки Першого медоб’єднання Львова (подарунок від уряду Республіки Польща та першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди).

У ході реформування Новояворівська лікарня імені Юрія Липи претендує на статус кластерної (таких лікарень в області буде всього сім). Після офіційного набуття цього статусу у цьому медзакладі буде щонайменше 20 напрямів медичного обслуговування, тут надаватимуть допомогу при найбільш поширених хворобах.