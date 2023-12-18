Нове обладнання закупили за гроші обласного бюджету і кардіоцентру

У Львівському обласному кардіоцентрі запрацювала нова станція для електрофізіологічних досліджень серця. За допомогою обладнання будуть проводити процедури, обстеження та операції, які дозволять уникнути інсультів та інших важких ускладнень і повернутися до нормального життя пацієнтам з порушеннями ритму та провідності серця, повідомив 18 грудня голова ЛОВА Максим Козицький.

Вартість нової станції – 9, 8 млн грн: 9,2 млн грн виділили з обласного бюджету, 600 тис. грн – кардіологічний центр.

«Нове обладнання дає змогу діагностувати порушення ритму серця у пацієнта і надати йому якісну медичну допомогу. Це хороший спосіб профілактики захворювань. Якщо швидко діагностувати, наприклад, аритмію, то можна знизити ризик виникнення інсульту чи інфаркту. Схожого обладнання в наших закладах охорони здоров'я до цього не було, тож кардіологічний центр розширив спектр послуг, які пропонує пацієнтам», – повідомив Максим Козицький.

У ЛОВА додали, що щороку в кардіологічному центрі лікується близько 2000 пацієнтів з порушеннями ритму та провідності. За 11 місяців цього року фахівці зробили 300 операцій на серці з такою патологією. Обладнання, на якому досі проводили операції, закупили у 2008 році і на ньому неможливо було проводити всі процедури та обстеження. Нове ж обладнання дозволить розширити спектр і кількість операцій, що зменшить кількість ускладнень у пацієнтів.