Для маломобільних мешканців Закарпаття запрацювало безкоштовне соціальне таксі
Щоб скористатися послугою, можна зателефонувати за номером 066-900-39-36
У четвер, 8 травня, в Ужгороді запустили послугу соціального таксі для підтримки людей з інвалідністю і маломобільних громадян. Мешканцям області, які мають труднощі з пересуванням, безкоштовно допомагатиме бригада служби реагування.
Як повідомили у Департаменті соцзахисту населення Закарпатської ОДА, соціальне таксі створили у складі обласного загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста. Щоб скористатися послугою, можна зателефонувати за номером: +(380) 66-900-39-36. Виклики реєструють з 9:00 до 13:00 з понеділка по п’ятницю.
Соціальне таксі транспортуватиме маломобільних осіб до/з:
- соціальних установ (банки, ЦНАПи, паспортні сервіси, соцслужби)
- консультацій вузькопрофільних лікарів
- планових медичних обстежень (рентген, МРТ, КТ, УЗД, та ін.)
- гемодіалізу та хіміотерапії.
Отримати допомогу можуть маломобільні особи із вадами зору, порушеною ходьбою, люди з інвалідністю та лежачі пацієнти у стабільному стані, які не потребують надання медичної допомоги під час транспортування. У кожному автомобілі працює водій та помічник, який допомагатиме під час посадки, висадки, а також із супроводом. Медичний працівник у складі екіпажу не передбачений.