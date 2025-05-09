У кожному автомобілі працює водій та помічник

У четвер, 8 травня, в Ужгороді запустили послугу соціального таксі для підтримки людей з інвалідністю і маломобільних громадян. Мешканцям області, які мають труднощі з пересуванням, безкоштовно допомагатиме бригада служби реагування.

Як повідомили у Департаменті соцзахисту населення Закарпатської ОДА, соціальне таксі створили у складі обласного загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста. Щоб скористатися послугою, можна зателефонувати за номером: +(380) 66-900-39-36. Виклики реєструють з 9:00 до 13:00 з понеділка по п’ятницю.

Соціальне таксі транспортуватиме маломобільних осіб до/з:

соціальних установ (банки, ЦНАПи, паспортні сервіси, соцслужби)

консультацій вузькопрофільних лікарів

планових медичних обстежень (рентген, МРТ, КТ, УЗД, та ін.)

гемодіалізу та хіміотерапії.

Отримати допомогу можуть маломобільні особи із вадами зору, порушеною ходьбою, люди з інвалідністю та лежачі пацієнти у стабільному стані, які не потребують надання медичної допомоги під час транспортування. У кожному автомобілі працює водій та помічник, який допомагатиме під час посадки, висадки, а також із супроводом. Медичний працівник у складі екіпажу не передбачений.