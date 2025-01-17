Найбільше команд – 10 – створили в надкластерній Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А.Новака

У Закарпатській області сформували 60 команд експертних комісій з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони діятимуть у 11 медичних закладах, розташованих в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові, Хусті, Тячеві та Рахові.

Як повідомила 17 січня директорка департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Любов Мандзич, тепер ступінь працездатності пацієнтів визначатимуть команди лікарів-практиків. Вони встановлюватимуть чи скасовуватимуть інвалідність.

«Направлення на оцінювання та пакет документів формуватиме лікуючий лікар, а висновок ЛКК більше не потрібен. Пацієнт отримує повідомлення про дату, час та місце проведення оцінювання. Ні він, ні лікар заздалегідь не знатимуть склад експертної команди. Оскаржити рішення останньої можна протягом 40 днів з моменту його отримання. Подати скаргу можна в електронній чи паперовій формі», – зазначила Любов Мандзич

На Закарпатті експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування осіб працюють у таких закладах охорони здоров’я:

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А.Новака;

Виноградівська районна лікарня;

Лікарня Святого Мартина;

Рахівська районна лікарня;

Тячівська районна лікарня;

Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня;

Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.

Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії – для пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи;

Закарпатський протипухлинний центр – для оцінювання онкохворих;

Обласний заклад з надання психіатричної допомоги – для пацієнтів психоневрологічного профілю;

Центр легеневих хвороб – для людей, які мають туберкульоз, легеневу патологію;

За словами в.о. головного лікаря обласного центру МСЕК Надії Савицької, наразі триває процес передачі всіх архівів, облікових форм, бланків суворої звітності у медзаклади, де функціонують експертні команди.

Пацієнти можуть отримати консультацію щодо проходження оцінювання повсякденного функціонування з 8:00 до 20:00 щодня за телефонами: 0 800 505 201 та 0 800 60 20 19. Гаряча лінія департаменту охорони здоровʼя Закарпатської ОВА працює з 10:00 до 17:00 за номером 0 800 503 521.

Додамо, що списки лікарів експертних груп та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ оприлюднено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники оновлюватимуть.