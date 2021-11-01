Для Ставропігійського професійного училища також шукають директора

У Львові для п’яти вищих професійних училищ шукають директорів. Львівська міська рада оголосила конкурси на вакантні посади.

За інформацією прес-служби Львівської міськради, керівників шукають для Вищого професійного училища №20 м. Львова, Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва, Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу, Львівського вищого професійного училища інформаційно-комп’ютерних технологій та Ставропігійського вищого професійного училища . Окрім того, завтра оголосять конкурс на посаду керівника Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну.

«Є вимога законодавства про те, що всі нові керівники освітніх закладів повинні обиратись на посади на конкурсних засадах. Нам важливі професійність, фаховість та ініціативність кандидатів, адже нові директори – це нові ідеї та подальший розвиток. Просимо всіх бути активними та подавати свої пропозиції», – пояснив в. о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Претендентів, які мають відповідні кваліфікаційні навики, просять приносити необхідні документи у мерію (пл. Ринок,1, каб. 524). Для подання документів потрібно мати сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації від Covid-19 або ж чинний негативний результат ПЛР-тесту.

Більше деталей про конкурсні умови можна дізнатись за посиланням.