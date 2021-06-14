У Львові цього року шукатимуть нових директорів для 44 шкіл

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн. Підвищення зарплат торкнеться в тому числі і сільських шкіл, які цього року увійшли до Львівської ОТГ. Відповідне рішення прийняв 14 червня виконавчий комітет Львівської міської ради.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора 44 міських шкіл. Директорам усіх шкіл Львівської ОТГ до 1 вересня мають підняти зарплату до 27 тис. грн. Для цього з міського бюджету виділять 15 млн грн до кінця року.

«Тут мова йде не про гроші, а про зміну відношення до освіти як до такої... Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної плати має бути у військових, медиків і освітян…Ми бачимо у Львові успішні школи, які випромінюють енергію, де стоять черги з дітей і батьків. А з іншої сторони бачимо школи, де є спокій. Тому маючи перед собою завдання знайти найкращих 44 претендентів на директорів, ми маємо їм сказати, що ви будете мати зарплату не менше 27 тис. грн», – прокоментував рішення виконкому мер Львова Андрій Садовий.

Зараз середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10-15 тис. грн.

Додамо, що вчителі та директори шкіл отримують базову зарплату за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. Водночас додаткові кошти для підвищення зарплати директорам шкіл передбачать з міського бюджету Львова.