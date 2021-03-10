Через конфлікт з вчителькою 10-класниця відмовилась відвідувати уроки біології

Вчителька біології з червоноградської школи заплатить 3000 грн моральної компенсації колишній учениці за поширення неправдивої інформації про неї. Ще у 2018 році вчителька з біології звинуватила 10-класницю у виправленні оцінки в журналі і підробці довідки про відсутність на уроці. Батько школярки подав до суду на вчительку та зобов'язав школу спростувати поширену три роки тому інформацію.

Донька Володимира Миськіва у 2018 році навчалася у 10-а класі НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів колегіум №3» в Червонограді. За словами батька учениці, 3 травня під час уроку біології вчителька Надія Вовчак звинуватила його доньку у тому, що вона виправила у класному журналі свою оцінку «2» на «н» (відмітка відсутності на уроці) за 22 березня. Про це вчителька потім повідомила класну керівничку 10-а класу та бабусю дівчинки, яка працює заступницею директора школи.

Школярка натомість заперечила, що виправляла оцінку у журналі і наступного дня показала вчительці довідку, згідно з якою з 19 до 23 березня вона була на тренувальних зборах у Львові, тому справді була відсутня на уроці 22 березня. Надія Вовчак заявила, що цю довідку 10-класниця підробила навмисне, щоб приховати виправлення оцінки і наполягла на тому, що 10-класниця була присутня на уроці 22 березня. Школярка, за словами Володимира Миськіва, болісно сприйняла такі звинувачення, розплакалась і звернулась у медпункт за заспокійливим.

За словами Володимира Миськіва, того ж дня вчителька викликала до школи батьків і наполягла на тому, що його донька виправила оцінку з «2» на відмітку «н» за 22 березня та показала підроблену довідку. Батько школярки підтвердив, що його донька справді їздила на тренувальні збори у Львів в березні і тому не прийшла на урок біології 22 березня.

Володимир Миськів стверджує, що Надія Вовчак поширила про його доньку неправдиву інформацію і таким чином завдала їй моральні страждання. Тому він подав на вчительку до суду за захистом прав своєї доньки.

Червоноградський районний суд розглянув цю справу 24 лютого 2021 року. На цей момент донька Володимира Миськіва уже закінчила школу та стала повнолітньою. У суді вона розповіла, що «у школі навчалася нормально, золотої медалі не добивалася, мала кілька двійок перед конфліктом». Сам конфлікт з вчителькою біології, за словами дівчини, спричинив їй моральні незручності, «оскільки вся школа знала про неправдиві звинувачення в її бік». Після цього школярка перестала ходити на біологію, а вчителька перед нею так і не вибачилася.

Вчителька Надія Вовчак у суді заперечила версію Володимира Миськіва та його доньки. За словами вчительки, школярка була присутньою на уроці 22 березня і отримала «двійку», бо не підготувалась до уроку. Водночас директор школи Петро Шкілюк у суді таки визнав, що дівчинки у той день на уроці не було. За його словами, службова перевірка у школі не підтвердила виправлення оцінки в шкільному журналі.

У березні 2020 року у Львові провели судову експертизу класного журналу 10-а класу. Згідно з висновками експерта, у клітинці навпроти прізвища учениці спочатку написали позначку «н», а потім хтось її обвів. Оцінки «2» у цій клітинці взагалі не було.

Розглянувши цю справу і опитавши інших вчителів школи та родичів школярки, суддя Червоноградського райсуду Андрій Жураковський вирішив задовольнити позов Володимира Миськіва. Зокрема, НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів колегіум №3» має спростувати перед педагогічним колективом інформацію про уже колишню ученицю, яку поширила вчителька з біології про виправлення оцінки і фальсифікацію довідки. Батько учениці вимагав, щоб Надія Вовчак сплатила його доньці 30 тис. грн моральної компенсації, ще 70 тис. грн компенсації він вимагав від школи. Суд задовольнив цю вимогу лише частково, зобов'язавши Надію Вовчак виплатити своїй колишній учениці 3000 грн моральної компенсації.

Це рішення суду Надія Вовчак ще може оскаржити в апеляції упродовж 30 днів.

На сайті червоноградської школи вказано, що 59-річна Надія Вовчак працює заступницею директора з навчально-виховної роботи. Вона має 38 років стажу, 26 з яких працює на керівних посадах. ZAXID.NET не вдалося додзвонитись до школи, щоб дізнатись, чи виконала вже адміністрація навчального закладу рішення суду.